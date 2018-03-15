Друг Владимира Путина рассказал о его жизни в 90-е годы

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин рассказал в новом документальном фильме о своей жизни в 90-е годы, пишут «Аргументы и факты».

Новый документальный фильм о Президенте РФ, автор которого — журналист телеканала «Россия» Андрей Кондрашов, недавно появился в соцсетях. В его второй корреспондент побеседовал с другом Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, который рассказал, что в «лихие 90-е» будущий Президент РФ не раз оказывался в опасных ситуациях во время работы в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин прокомментировал рассказ тем, что действительно «ложился спать на даче с помповым ружьем», уточнив, что «времена были такие». Кроме того, он отметил, что о «Бандитском Петербурге» ходит много необоснованных слухов, тем не менее, в 90-е годы там «ситуация была боевой».