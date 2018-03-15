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Друг Владимира Путина рассказал о его жизни в 90-е годы

15 марта 2018, 13:18

Владимир Путин вспомнил, что в 90-е годы «ложился спать на даче с помповым ружьем».
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин рассказал в новом документальном фильме о своей жизни в 90-е годы, пишут «Аргументы и факты».  

Новый документальный фильм о Президенте РФ, автор которого — журналист телеканала «Россия» Андрей Кондрашов, недавно появился в соцсетях. В его второй корреспондент побеседовал с другом Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, который рассказал, что в «лихие 90-е» будущий Президент РФ не раз оказывался в опасных ситуациях во время работы в Санкт-Петербурге.  

Владимир Путин прокомментировал рассказ тем, что действительно «ложился спать на даче с помповым ружьем», уточнив, что «времена были такие». Кроме того, он отметил, что о «Бандитском Петербурге» ходит много необоснованных слухов, тем не менее, в 90-е годы там «ситуация была боевой».

 


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