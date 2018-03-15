Сесар Навас: Отсутствие Промеса в ближайшем матче – хорошая новость для нас

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист казанского «Рубина» Сесар Навас перед матчем против московского «Спартака» назвал дисквалификацию лидера «красно-белых» Квинси Промеса «хорошей новостью» для своей команды.

Нападающий «Спартака» не сыграет в Казани из-за перебора желтых карточек.

«Промес не сыграет в матче? Это хорошая новость для нас. Что касается погоды, всегда не очень приятно выступать в такой холод и для команды, и для зрителей, и для футбола. Но мы привыкли к таким температурам, тренируемся в таких условиях, поэтому постараемся как можно лучше выступить и подарить удовольствие своим болельщикам», – заявил Навас.

Помимо Промеса участия в матче не примет форвард «Рубина» Ивелин Попов. Права на игрока принадлежат «Спартаку», и по условиям арендного соглашения болгарин не может играть против москвичей. «Ивелин – сильный, квалифицированный футболист, играть с ним намного проще. Но мы заранее знали, что он не сыграет, поэтому тренировались с другими ребятами. Они не менее квалифицированы и готовы к матчу», – добавил футболист.

Испанец также отметил, что в команде сейчас не строят далеко идущих планов и готовятся к каждой следующей игре. «Установка тренера – всегда идти от матча к матчу. Конечно, мы смотрим в турнирную таблицу, но не стоит загадывать далеко. “Спартак” – это сильный соперник, но мы готовимся к тому, чтобы побеждать. Мы лучше играем против лидеров? Быть может, так кажется со стороны, когда мяч у нас. Но против любой команды российской премьер-лиги играть непросто», – заключил капитан «Рубина».

Матч 23-го тура российской футбольной премьер-лиги между «Рубином» и «Спартаком» пройдет в Казани 17 марта и начнется в 19.00 (мск).