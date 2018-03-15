«Ак Барс банк» предоставил Госжилфонду кредит на десять млрд рублей

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). «Ак Барс банк» открыл Госжилфонду (ГЖФ) при Президенте Татарстана кредитную линию на 10 млрд рублей, сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Целью кредита обозначено пополнение оборотных средств. Деньги будут выдавать траншами, количество которых не ограничено, в течение не более трех лет. Обязательства по сделке действуют до 12 марта 2026 года.

Размер сделки оценивается в 16,6 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей — основной долг, а 6,6 млрд рублей — проценты из расчета 8,25 процента годовых за весь срок кредита.

Исполнительный директор Госжилфонда при Президенте Татарстана Талгат Абдуллин стал лицом, заинтересованным в совершении сделки.