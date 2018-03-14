Âëàäûêà Åâôèìèé: Íàì íóæåí ñèëüíûé ëèäåð

(Êàçàíü, 15 ìàðòà, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Ñòàðîîáðÿäöû Òàòàðñòàíà â ãîëîñîâàíèè íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ó÷àñòâîâàòü áóäóò îáÿçàòåëüíî. Îá ýòîì çàÿâèë âëàäûêà Åâôèìèé — Åïèñêîï Êàçàíñêî-Âÿòñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Ñòàðîîáðÿä÷åñêîé Öåðêâè.
«Âî âñå âåêà ñòàðîîáðÿäöû áûëè î÷åíü àêòèâíûìè â îáùåñòâåííûõ äåëàõ, â ãîñóäàðñòâåííûõ äåëàõ – ïî ìåðå âîçìîæíîñòåé. È â ýòîò ðàç ìû òîæå áóäåì àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü, ïîòîìó ÷òî íàì íóæíà Ðîññèÿ íàäåæíàÿ, êðåïêàÿ, ñèëüíàÿ. È åñòåñòâåííî, íàì íóæåí ñèëüíûé ëèäåð, êîòîðîãî è ìû áóäåì ïîääåðæèâàòü», — ïîä÷åðêíóë âëàäûêà â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè.
«Ìû æèâåì íå òîëüêî ñåãîäíÿøíèì äíåì, íî è çàâòðàøíèì. Åñëè ãîâîðèòü î ñòàðîîáðÿä÷åñòâå – ýòî â îñíîâíîì ìíîãîäåòíûå ñåìüè è, êîíå÷íî, âñå îòöû è ìàòåðè äóìàþò î òîì, êàê áóäóò æèòü èõ äåòè, âíóêè», — ñîîáùèë îí, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, ïî÷åìó íóæíî èäòè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè.
Ñàì Ïîêðîâñêèé ñîáîð – êàôåäðàëüíûé õðàì Êàçàíñêî-Âÿòñêîé åïàðõèè ÐÏÑÖ â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâíî ðåñòàâðèðóåòñÿ. Ðàáîòû åùå íå çàâåðøåíû, íî ìîëåáíû â õðàìå óæå èäóò. «×òîáû õðàì ñëûøàë ìîëèòâó», — ïîÿñíèë âëàäûêà.
«Ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû èäóò íîðìàëüíî áëàãîäàðÿ ïîìîùè âëàñòåé çäåñü â Òàòàðñòàíå, è èç Ìîñêâû, êîíå÷íî, ïîìîùü èäåò», — ñêàçàë åïèñêîï Êàçàíñêî-Âÿòñêîé åïàðõèè ÐÏÑÖ. Îñâÿòèòü Äîì Áîæèé íàäåþòñÿ ê ëåòó.
Îäíà èç êëþ÷åâûõ çàäà÷ – çàâåðøèòü îôîðìëåíèå èêîíîñòàñà. «Äåëî â òîì, ÷òî èêîíû, æåëàòåëüíî, ÷òîáû ïèñàëè ñàìè ñòàðîîáðÿäöû. Ýòî óæå òàêèå âåùè – ñëóæåáíûå. Äóìàþ, ÷òî ìû ýòî ñäåëàåì», — âûðàçèë óâåðåííîñòü âëàäûêà. «Ìàñòåðîâ ìû èìååì», — äîáàâèë îí.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ çäåñü íàìåðåíû ïðèñòóïèòü ê ðåêîíñòðóêöèè è äâóõ ïðèëåãàþùèõ ñòðîåíèé. Â îäíîì, êàê è ïëàíèðîâàëè, âîçðîäÿò ñîöèàëüíóþ òðàïåçíóþ. Â äðóãîì – îòêðîþò øêîëó. Íå âîñêðåñíóþ – ïîëíîôîðìàòíóþ. Âîçìîæíî, òàì æå áóäóò îðãàíèçîâàíû êëàññû-ìàñòåðñêèå èêîíîïèñöåâ è ïåðåïëåò÷èêîâ.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò áóäåò îòêðûò è ìóçåé. «Ìû ãîòîâû ïîêàçûâàòü âñåìó ìèðó òå öåííîñòè, êîòîðûå ñòàðîîáðÿä÷åñòâî ñîõðàíèëî çà äîëãèå âåêà. Ïîìèìî òåõ ýêñïîíàòîâ, êîòîðûå ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ â õðàìå, åñòü è åùå», — ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè âëàäûêà Åâôèìèé.