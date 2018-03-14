Âñå íîâîñòè Òàòàðñòàí Ðîññèÿ

Ïîëèòèêà, Îáùåñòâî, Äóõîâíàÿ æèçíü

Âëàäûêà Åâôèìèé: Íàì íóæåí ñèëüíûé ëèäåð

15 ìàðòà 2018, 13:26 , Ôîòî: Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ

Âëàäûêà Åâôèìèé: Íàì íóæåí ñèëüíûé ëèäåð Åïèñêîï Êàçàíñêî-Âÿòñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Ñòàðîîáðÿä÷åñêîé Öåðêâè ïîéäåò ãîëîñîâàòü çà êðåïêóþ Ðîññèþ.
Ìèõàèë Ïîðå÷åíêîâ: Ñåé÷àñ ìû ñàìè ðåøàåì ñâîþ ñóäüáó
Ìèíòèìåð Øàéìèåâ ñòàë äîâåðåííûì ëèöîì Ïóòèíà
ÖÈÊ Ðîññèè âûïóñòèë ïàìÿòêó è ñïðàâî÷íèê äëÿ èçáèðàòåëÿ
ÑÌÈ: î âûäâèæåíèè Ïóòèíà â ïðåçèäåíòû îáúÿâÿò íà îðãàíèçîâàííîé åïèñêîïîì Òèõîíîì âûñòàâêå
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî î âûäâèæåíèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà: Ýòî ðåøåíèå îæèäàåìî

(Êàçàíü, 15 ìàðòà, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Ñòàðîîáðÿäöû Òàòàðñòàíà â ãîëîñîâàíèè íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ó÷àñòâîâàòü áóäóò îáÿçàòåëüíî. Îá ýòîì çàÿâèë âëàäûêà Åâôèìèé — Åïèñêîï Êàçàíñêî-Âÿòñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Ñòàðîîáðÿä÷åñêîé Öåðêâè.

«Âî âñå âåêà ñòàðîîáðÿäöû áûëè î÷åíü àêòèâíûìè â îáùåñòâåííûõ äåëàõ, â ãîñóäàðñòâåííûõ äåëàõ – ïî ìåðå âîçìîæíîñòåé. È â ýòîò ðàç ìû òîæå áóäåì àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü, ïîòîìó ÷òî íàì íóæíà Ðîññèÿ íàäåæíàÿ, êðåïêàÿ, ñèëüíàÿ. È åñòåñòâåííî, íàì íóæåí ñèëüíûé ëèäåð, êîòîðîãî è ìû áóäåì ïîääåðæèâàòü», — ïîä÷åðêíóë âëàäûêà â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ, Ñ ÐµÐ¿Ð¸ÑÐºÐ¾Ð¿Ð¾Ð¼ Ð ÑƒÑÑÐºÐ¾Ð¹ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¾ÑÐ»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€Ð¾Ð¾Ð±Ñ€ÑÐ´Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¦ÐµÑ€ÐºÐ²Ð¸ Ð•Ð²Ñ„Ð¸Ð¼Ð¸ÐµÐ¼

 «Ìû æèâåì íå òîëüêî ñåãîäíÿøíèì äíåì, íî è çàâòðàøíèì. Åñëè ãîâîðèòü î ñòàðîîáðÿä÷åñòâå – ýòî â îñíîâíîì ìíîãîäåòíûå ñåìüè è, êîíå÷íî, âñå îòöû è ìàòåðè äóìàþò î òîì, êàê áóäóò æèòü èõ äåòè, âíóêè», — ñîîáùèë îí, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, ïî÷åìó íóæíî èäòè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè.

Ñàì Ïîêðîâñêèé ñîáîð – êàôåäðàëüíûé õðàì Êàçàíñêî-Âÿòñêîé åïàðõèè ÐÏÑÖ â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâíî ðåñòàâðèðóåòñÿ. Ðàáîòû åùå íå çàâåðøåíû, íî ìîëåáíû â õðàìå óæå èäóò. «×òîáû õðàì ñëûøàë ìîëèòâó», — ïîÿñíèë âëàäûêà.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ, Ñ ÐµÐ¿Ð¸ÑÐºÐ¾Ð¿Ð¾Ð¼ Ð ÑƒÑÑÐºÐ¾Ð¹ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¾ÑÐ»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€Ð¾Ð¾Ð±Ñ€ÑÐ´Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¦ÐµÑ€ÐºÐ²Ð¸ Ð•Ð²Ñ„Ð¸Ð¼Ð¸ÐµÐ¼

«Ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû èäóò íîðìàëüíî áëàãîäàðÿ ïîìîùè âëàñòåé çäåñü â Òàòàðñòàíå, è èç Ìîñêâû, êîíå÷íî, ïîìîùü èäåò», — ñêàçàë åïèñêîï Êàçàíñêî-Âÿòñêîé åïàðõèè ÐÏÑÖ. Îñâÿòèòü Äîì Áîæèé íàäåþòñÿ ê ëåòó.

Îäíà èç êëþ÷åâûõ çàäà÷ – çàâåðøèòü îôîðìëåíèå èêîíîñòàñà. «Äåëî â òîì, ÷òî èêîíû, æåëàòåëüíî, ÷òîáû ïèñàëè ñàìè ñòàðîîáðÿäöû. Ýòî óæå òàêèå âåùè – ñëóæåáíûå. Äóìàþ, ÷òî ìû ýòî ñäåëàåì», — âûðàçèë óâåðåííîñòü âëàäûêà. «Ìàñòåðîâ ìû èìååì», — äîáàâèë îí.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ çäåñü íàìåðåíû ïðèñòóïèòü ê ðåêîíñòðóêöèè è äâóõ ïðèëåãàþùèõ ñòðîåíèé. Â îäíîì, êàê è ïëàíèðîâàëè, âîçðîäÿò ñîöèàëüíóþ òðàïåçíóþ. Â äðóãîì – îòêðîþò øêîëó. Íå âîñêðåñíóþ – ïîëíîôîðìàòíóþ. Âîçìîæíî, òàì æå áóäóò îðãàíèçîâàíû êëàññû-ìàñòåðñêèå èêîíîïèñöåâ è ïåðåïëåò÷èêîâ.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ, Ñ ÐµÐ¿Ð¸ÑÐºÐ¾Ð¿Ð¾Ð¼ Ð ÑƒÑÑÐºÐ¾Ð¹ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¾ÑÐ»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€Ð¾Ð¾Ð±Ñ€ÑÐ´Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¦ÐµÑ€ÐºÐ²Ð¸ Ð•Ð²Ñ„Ð¸Ð¼Ð¸ÐµÐ¼

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò áóäåò îòêðûò è ìóçåé. «Ìû ãîòîâû ïîêàçûâàòü âñåìó ìèðó òå öåííîñòè, êîòîðûå ñòàðîîáðÿä÷åñòâî ñîõðàíèëî çà äîëãèå âåêà. Ïîìèìî òåõ ýêñïîíàòîâ, êîòîðûå ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ â õðàìå, åñòü è åùå», — ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè âëàäûêà Åâôèìèé.
 


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