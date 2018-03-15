Новая Lada 4x4 будет похожа на «Ниву»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Российская компания «АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер Lada 4x4, который сохранит черты классического внедорожника «Нива», пишут «Известия» со ссылкой на директора по дизайну автоконцерна Стива Маттина.

По словам Маттина, иметь связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения, очень важно. В новой модели 4×4 будут узнаваемые, специфические элементы, отметил дизайнер.

По своему дизайну «Нива» является иконой стиля для «АвтоВАЗа» и остается «очень важной для бренда». Однако модели уже 40 лет, и ее внешний вид однажды придется поменять, подчеркнул Стив Маттин.