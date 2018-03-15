(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). После вмешательства прокуратуры в Базарных Матаках построили очистные сооружения, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Татарстанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку очистных сооружений в Алькеевском районе республики. Было выявлено, что сточные воды, сбрасываемые в реку Актай, недостаточно очищены.

Природоохранный прокурор внес в адрес руководителя исполнительного комитета Алькеевского муниципального района РТ представление, которое было рассмотрено и полностью удовлетворено.

С целью устранения нарушений местные власти возвели в селе Базарные Матаки новые очистные сооружения с восьмью ступенями очистки. Их производительность составляет более 250 кубических метров в сутки.

Стоимость строительства составила чуть больше 20 миллионов рублей.

