Советник Порошенко обиделся на Путина за рассказы о ракете «Сармат»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Советник Президента Украины, директор украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин уверен, что российские военные в ближайшие годы не получат межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинское ИА «Оборонно-промышленный курьер».

По словам Горбулина, Президент РФ «пугал мир сказками» о ракетном комплексе «Сармат», сравнивая его с ракетой «Воевода», разработанной в УССР. За это советник украинского Президента «откровенно обижен» на Путина.

Ракетный комплекс «Сармат» еще не прошел летно-конструкторские испытания, считает Горбулин. Поэтому в ближайшее время российские ВС не будут готовы отказаться от «Воевод», которые советник украинского Президента назвал лучшими в мире ракетными комплексами.

Планируется, что ракетный комплекс «Сармат» будет принят на вооружение в 2019 – 2020 годах.