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Пассажирооборот по Казанскому региону ГЖД в феврале вырос на 5 процентов

15 марта 2018, 22:28

За месяц было перевезено около 570 тыс. пассажиров.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Пассажирооборот в феврале по Казанскому региону Горьковской железной дороги составил 18,3 млн пасс/км, что на 5 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба региона.

В феврале по Казанскому региону ГЖД было перевезено около 570 тыс. пассажиров. Из них в пригородном сообщении отправлено свыше 436 тыс. человек, в дальнем следовании – 133 тыс.

Всего по Горьковской железной дороге в феврале в пригородном сообщении перевезено более 2 млн человек (меньше на 2 процента к февралю 2017 года), в поездах дальнего следования – свыше 1 млн пассажиров (рост на 5 процентов).

Пассажирооборот отражает объем перевозок пассажиров в пассажиро-километрах и исчисляется как произведение количества человек на расстояние перевозок.  


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