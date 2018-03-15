ОСВОД и ГИМС разработали программу для безопасного поведения на воде в Татарстане

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Татарстане ОСВОД и ГИМС разработали программу для безопасного поведения на воде. Программу начнут воплощать в жизнь летом этого года исключительно на обустроенных к сезону пляжах. Об этом на Республиканском форуме «Общества спасения на водах» сообщил его председатель Максим Ситников .

Спасатели напомнили сегодня, что за прошлый купальный сезон в водоемах Татарстана утонули 94 человека.

Программа в основном рассчитана на молодежь. Профилактические мероприятия будут проводиться в школах и вузах республики.

«Эта программа включает в себя занятия на воде с детьми на пляжах, выступление в школах по безопасности именно на водных объектах, которые будут организованы нашими районными подразделениями. И третий компонент – работа с родителями на предмет оказания первой медицинской помощи. Если на пляжах это будет проходить, то спасатели, инструкторы ОСВОДа будут обучать людей плаванию. А в школах представители наших районных организаций будут выступать именно с точки зрения донесения модели безопасного поведения. Она состоит из трех частей: осознание опасности, отклонение от опасности, преодоление возникших последствий. И сценарии в школах так и будут строиться», – рассказал подробнее о программе Максим Ситников.