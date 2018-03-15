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Спортсмен из Набережных Челнов победил на Всероссийском турнире по самбо среди юношей

15 марта 2018, 21:22 , Фото: предоставлено Управлением физкультуры и спорта исполкома города

Спортсмен из Набережных Челнов победил на Всероссийском турнире по самбо среди юношей Воспитанник молодежного центра «Заман» Даниил Ширковский завоевал первое место в весе до 50 килограммов.
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(Набережные Челны, 15 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Даниил Ширковский из Набережных Челнов стал победителем Всероссийского турнира по самбо среди юношей, сообщили в Управлении физкультуры и спорта исполкома Набережных Челнов.

Воспитанник клубного объединения «Самбо» молодежного центра «Заман» Даниил Ширковский, который уже восемь лет занимается борьбой под руководством тренера Владимира Тимофеева, завоевал первое место в весовой категории до 50 килограммов.

Всероссийский турнир по боевому самбо среди юношей на призы пятикратного чемпиона мира Сергея Храмова проходил в Кстово (Нижегородская область). В состязаниях участвовали 150 спортсменов из 15 команд.


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