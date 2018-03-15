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Экономика и финансы

ФАС оштрафовала нижнекамскую похоронную службу за покровительство исполкома

15 марта 2018, 14:21

Татарстанские антимонопольщики обнаружили согласованные действия муниципалитета и компании при оказании похоронных услуг.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба наложила штраф на нижнекамскую службу по вопросам похоронного дела «Ритуал» за покровительство местного исполкома. Соответствующее решение опубликовано на сайте татарстанского УФАС.

УФАС по РТ признало исполком Нижнекамска нарушившим закон «О защите конкуренции». Согласованные действия муниципалитета и компании при оказании ритуально-похоронных услуг в Нижнекамске привели «к недопущению, ограничению, устранению конкуренции», говорится в постановлении. 

Похоронному агентству придется заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.


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