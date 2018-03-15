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Экономика и финансы

Минэкономразвития сообщило о возможном повышении пенсионного возраста

15 марта 2018, 12:12

Сейчас данный вопрос обсуждается, отметил Максим Орешкин.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Российские власти обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства экономического развития РФ Максима Орешкина.

Сейчас этот вопрос обсуждается, есть разные предложения, рассказал Максим Орешкин на форуме «Россия — страна возможностей», отвечая на вопрос о том, может ли задача по увеличению продолжительности жизни быть связана увеличением пенсионного возраста.

«Если человек активный и здоровый, он, в большинстве случаев, не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста», — отметил министр.


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