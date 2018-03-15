Минэкономразвития сообщило о возможном повышении пенсионного возраста

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Российские власти обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства экономического развития РФ Максима Орешкина.

Сейчас этот вопрос обсуждается, есть разные предложения, рассказал Максим Орешкин на форуме «Россия — страна возможностей», отвечая на вопрос о том, может ли задача по увеличению продолжительности жизни быть связана увеличением пенсионного возраста.

«Если человек активный и здоровый, он, в большинстве случаев, не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста», — отметил министр.