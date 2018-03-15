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Школьник из Набережных Челнов завоевал «бронзу» на открытом чемпионате РФ по лазерным технологиям

15 марта 2018, 23:59 , Фото: технопарк

Школьник из Набережных Челнов завоевал «бронзу» на открытом чемпионате РФ по лазерным технологиям Радику Хаматзянову пришлось соревноваться со студентами и работниками предприятий со всей страны.
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(Набережные Челны, 15 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Воспитанник детского технопарка «Кванториум» из Набережных Челнов Радик Хаматзянов завоевал «бронзу» на открытом чемпионате РФ по лазерным технологиям.

За право взойти на ступень пьедестала почета Радику Хаматзянову пришлось соревноваться по стандартам #WorldSkillsRussia со студентами вузов и действующими работниками предприятий со всей страны.

Участники соревнований выполняли задания, подразумевающие полный производственный цикл: чтение чертежа, перенос изображения в 2D-редактор, настройка оборудования и изготовление самого продукта. 


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