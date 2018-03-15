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Татарстан вошел в топ-5 пострадавших от мошенников-автоюристов регионов России

15 марта 2018, 22:54

Как минимум 80 процентов страховых и нестраховых выплат по суду оседают на счетах недобросовестных юридических посредников.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Татарстан занял пятое место среди регионов, где мошенники нанесли высокий урон страховщикам ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

«По закону, страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50 процентов от этой суммы. Казалось бы, изменения были направлены на защиту прав потребителей, однако эти деньги до них не доходят из-за различных схем, которыми „успешно“ овладели мошенники», — рассказал президент РСА Игорь Юргенс.

В 2017 году размер спровоцированных недобросовестными юридическими посредниками выплат по суду в РТ составил 1,95 млрд рублей — по сравнению с 2016 годом этот показатель вырос почти в три раза. Не менее 80 процентов от этой суммы не доходят до пострадавших и остается у мошенников.

«Многие страховые компании уже готовы расстаться с ОСАГО», — отметил юрист и автоэксперт Сергей Смирнов, добавив, что это ни к чему хорошему не приведет.


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