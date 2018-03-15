В ЮАР начали продавать праворульные самосвалы КАМАЗ

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). На выставке Bauma CONEXPO AFRICA-2018 в Йоханнесбурге стартовали продажи автотехники КАМАЗ в ЮАР, сообщает пресс-служба автогиганта.

Потенциальным потребителям предлагаются праворульные самосвалы с двигателем мощностью 400 л. с., а также 15-тонный самосвал «КАМАЗ-65115-78» с двигателем 285 л. с. Они укомплектованы самосвальными кузовами производства НЕФАЗ, «дочки» КАМАЗа, и демонстрируются здесь в составе камазовской экспозиции. Также посетителей встречает легендарный спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер».

Официальный старт продаж автотехники КАМАЗ в ЮАР был объявлен в присутствии заместителя гендиректора КАМАЗа по продажам и сервису Сергея Афанасьева. В скором времени в регионе заработает склад грузовиков и запчастей КАМАЗ. Фактически для КАМАЗа это означает выход на крупные и перспективные рынки африканского континента.

КАМАЗ впервые участвует в этой крупнейшей международной выставке строительной, горной и дорожной техники. В 2018 году ее уже посетили более 500 экспонентов и около 20 тысяч посетителей, включая делегации из Ботсваны, Чили, Эфиопии, Индии, Кении, Мозамбика, Нигерии и Замбии.