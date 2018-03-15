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Артисты Татарской филармонии будут выбирать нового Президента России в Чехии

15 марта 2018, 17:38

Выразить гражданскую позицию коллектив сможет на территории Российского посольства в Праге.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). 18 марта коллектив Филармонического музыкально-литературного лектория Татарской государственной филармонии имени Тукая участие в выборах нового Президента Российской Федерации примет на территории Российского посольства в Праге. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Решение о голосовании за пределами Российской Федерации связано с тем, что 17 по 19 марта коллективу под руководством заслуженного артиста РТ Владимира Васильева предстоят гастроли в Чехии.

По двухстороннему соглашению о культурном взаимодействии Чехии и Татарстана 17 марта артисты будут давать концерт для соотечественников в Праге, 19 марта – в городе Брно. Татарские, русские и зарубежные романсы и народные песни исполнят народный артист РТ Георгий Ибушев, заслуженные артисты РТ Владимир Васильев и Роман Чуйнов, лауреаты международных конкурсов Гульнара Байназарова и Дарья Леванова.


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