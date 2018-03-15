В Татарстане завершили строительство двух домов для участников жилищных госпрограмм

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Татарстане завершили строительство 36-квартирного дома в Болгаре Спасского района и 56-квартирного дома в Елабуге, сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

Кроме того, завершается строительство 160-квартирного дома в 49-м микрорайоне Нижнекамска.

Дома будут заселены после получения заключения о соответствии объектов проектной документации и нормативным требованиям и их ввода в эксплуатацию.

В новом доме в Нижнекамске будут проживать участники республиканской программы социальной ипотеки — работники предприятий, в новостройке в Болгаре — дети-сироты и участники программы арендного жилья, в доме в Елабуге — участники программы социальной ипотеки и дети-сироты.

С 2013 по 2017 год в Татарстане жильем обеспечены 1502 сироты. В 2018 году жилье получат 297 детей-сирот.

Инвестор-застройщик объектов — Госжилфонд при Президенте РТ. На сегодняшний день по жилищным программам, реализуемым Госжилфондом, введено в эксплуатацию 57 домов на 2146 квартир площадью 115 тыс. 431 кв. м.

Напомним, программа социальной ипотеки — уникальная программа обеспечения доступным жильем в качественной чистовой отделке в новостройках, которая стартовала в 2005 году. Суть программы — предоставить жилые помещения с рассрочкой платежей с оформлением в собственность после полного взноса средств. Стоимость неоплаченной части жилого помещения ежемесячно увеличивается на 7 процентов годовых. Сроки рассрочки платежей достигают до 28,5 лет и определяются в зависимости от первоначального взноса и стажа работы. Также необходимо отметить и такую меру поддержки семей, как компенсация при рождении ребенка в размере 200 тыс. рублей, которые списываются в счет погашения социальной ипотеки.