Фарид Мухаметшин: Проект «Пишем законы вместе!» помогает становиться ближе к татарстанцам

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Парламентский проект «Пишем законы вместе!» помогает становиться ближе к жителям Татарстана. Такое мнение высказал сегодня на заседании президума парламента Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Татарстанцы положительно оценили новый парламентский проект, который инициировал месяц назад Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, и активно подключились к проекту.

Глава парламента сообщил, что на сегодняшний день в Госсовете зарегистрировано около 30 обращений от жителей республики. Все поступающие предложения передаются в комитеты Государственного Совета республики для дальнейшего обсуждения и принятия решения. Мухаметшин уточнил, что личные вопросы, которые не требуют законодательного регулирования, отправляются в соответствующие министерства и ведомства для рассмотрения. «Если вопрос, поставленный нашими избирателями, актуален для большинства жителей нашей республики и выходит за пределы наших полномочий, мы будем готовить законодательные инициативы в Госдуму России», – отметил он.

«Через этот проект мы хотим привлечь как можно больше людей к поиску неотрегулированных законодательством РТ общественных направлений, экономики, социальных вопросов, беспокоящих людей моментов, которые появляются в жизни каждого жителя избирателя, – подчеркнул инициатор проекта "Пишем законы вместе!". – Таким образом мы ближе становимся к нашим избирателям, к людям и подключаем их к работе по совершенствованию законодательного регулирования жизненных процессов».

