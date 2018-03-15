(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Следком начал проверку инцидента с рассыпавшимся из самолета золотом в Якутии, сообщили в СУ СК России.

По предварительной версии, грузовой самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявший рейс по маршруту Якутск – Красноярск – рудник «Купол», перевозил порядка девяти тонн золота. При наборе высоты произошло повреждение створки грузового отсека и 20-килограммовые слитки драгоценного металла выпали на взлетную полосу и рассыпались по окрестностям.

Командир корабля принял решение вернуться в аэропорт Якутска. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщают СМИ, на борту самолета находилось золота на сумму 21 миллиард 600 миллионов рублей. На данный момент в аэропорту найдены 172 слитка золота.