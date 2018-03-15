Центробанк отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону), сообщает РИА Новости.

Регулятор принял такое решение, поскольку банк не исполнял требования законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России также учитывал наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, «Кредит Экспресс» на 1 марта занимал 372-е место в банковской системе РФ.

Сроки начала выплат вкладчикам озвучило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Выплаты начнутся не позднее 29 марта 2018 года. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 марта 2018 года», — цитирует СМИ сообщение АСВ.