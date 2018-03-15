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Футболист «Рубина» Попов сыграет за сборную Болгарии

15 марта 2018, 12:40 , Фото: twitter.com/fcrk

Футболист «Рубина» Попов сыграет за сборную Болгарии Нападающий казанской команды вызван в расположение национальной сборной на два контрольных матча.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Рубина» Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии на два контрольных матча. Об этом сообщает официальный аккаунт казанского клуба в Twitter.

Болгарская команда проведет товарищеские матчи против сборных Боснии и Герцеговины (23 марта) и Казахстана (26 марта). В ближайшем матче чемпионата России против московского «Спартака» Попов сыграть не сможет, поскольку он принадлежит москвичам и не может играть против них по договору аренды.
 


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