Футболист «Рубина» Попов сыграет за сборную Болгарии

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Рубина» Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии на два контрольных матча. Об этом сообщает официальный аккаунт казанского клуба в Twitter.
Болгарская команда проведет товарищеские матчи против сборных Боснии и Герцеговины (23 марта) и Казахстана (26 марта). В ближайшем матче чемпионата России против московского «Спартака» Попов сыграть не сможет, поскольку он принадлежит москвичам и не может играть против них по договору аренды.
Ивелин Попов вызван в сборную Болгарии на товарищеские матчи против Боснии и Герцеговины (23 марта, Разград, Болгария) и Казахстана (26 марта, Фельчут, Венгрия) 👍 pic.twitter.com/F0uGggdj3X— «Рубин» Казань (@fcrk) 15 марта 2018 г.