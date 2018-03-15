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Экономика и финансы

В ГС РТ пройдут парламентские слушания по развитию МСП

15 марта 2018, 12:22

Марат Галеев сообщил, что парламентские слушания запланированы на 28 марта.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Госсовете Татарстана пройдут парламентские слушания по вопросу развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан. Сегодня президиум парламента поддержал предложение председателя Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марата Галеева о проведении мероприятия.

Марат Галеев сообщил, что парламентские слушания запланированы на 28 марта. Парламентарий подчеркнул, что периодически по тематике поддержки малого и среднего бизнеса, связанной с законодательным обсечением вопроса, проводятся парламентские слушания.

«Вопросы развития малого и среднего предпринимательства в РТ находятся под контролем всех ветвей властей. Я думаю, и парламентская составляющая в работе очень важна», – сказал Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Он отметил, что тема эта очень актуальна и вопросам развития малого и среднего предпринимательства большое внимание уделил в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

«Там, где успешно развивается малый и средний бизнес, более устойчивая экономика», – добавил глава татарстанского парламента.
 


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