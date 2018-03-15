Versace будет создавать моду без натурального меха

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Глава знаменитого итальянского дома моды Versace Донателла Версаче заявила, что отказалась от использования натурального меха при создании одежды, пишет Lenta.ru.



«Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным», — заявила она о своей позиции в интервью журналу «1843».



При этом, отмечает источник, сайт Versace по-прежнему предлагает посетителям украшенные мехом пальто.



В конце 2017 года подобное решение озвучили компания Michael Kors и Gucci. Решение коснется и британской марки Jimmy Choo, которая была куплена Michael Kors в июле более чем за 1,1 млрд долларов.