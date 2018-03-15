Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Арбитраж подтвердил картельный сговор поставщиков медучреждений РТ

15 марта 2018, 12:30

Компании «Ларэн-Волга» и «Аксиома» уличили в устном соглашении по 13 аукционам на общую сумму почти в 13 млн рублей.
Руководитель республиканского УФАС проведет прием граждан в Зеленодольске
Издательский дом "Кураж" оштрафован на 40 тысяч рублей
«Девон-Кредит» скрыл часть условий кредитного договора
ОАО «Ипотечное агентство РТ» нарушило закон о рекламе
В татарстанском реестре недобросовестных поставщиков пополнение

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Арбитражный суд Татарстана вынес решение по делу компаний «Ларэн-Волга» и «Аксиома», которых обвинили в картельном сговоре, сообщает пресс-служба Татарстанского УФАС по РТ.

Антимонопольный орган изучил торги, которые проводились в 2015 и 2016 году. Речь идет о 13 аукционах на поставку химических реактивов, расходных лабораторных материалов, изделий медицинского назначения для больниц Татарстана, включая Казань. Их общая стоимость превышает 12,7 млн рублей.

В указанных аукционах ООО «Ларэн-Волга» и ООО «Аксиома» участвовали совместно, подавали минимальное количество ценовых предложений, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. Татарстанское УФАС России выяснило, что снижение цены контрактов составляло до 25,5 процента.

Подозрительным выглядело то, что компании подавали заявки с одного IP-адреса, а при аккредитации на электронной торговой площадке они указали один и тот же контактный телефон.

Арбитражный суд Республики Татарстан согласился с доводами Татарстанского УФАС России об устном соглашении между компаниями. В итоге «Ларэн-Волга» и «Аксиома» привлечены к административной ответственности в виде штрафа в почти 900 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter