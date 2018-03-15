Арбитраж подтвердил картельный сговор поставщиков медучреждений РТ

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Арбитражный суд Татарстана вынес решение по делу компаний «Ларэн-Волга» и «Аксиома», которых обвинили в картельном сговоре, сообщает пресс-служба Татарстанского УФАС по РТ.

Антимонопольный орган изучил торги, которые проводились в 2015 и 2016 году. Речь идет о 13 аукционах на поставку химических реактивов, расходных лабораторных материалов, изделий медицинского назначения для больниц Татарстана, включая Казань. Их общая стоимость превышает 12,7 млн рублей.

В указанных аукционах ООО «Ларэн-Волга» и ООО «Аксиома» участвовали совместно, подавали минимальное количество ценовых предложений, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. Татарстанское УФАС России выяснило, что снижение цены контрактов составляло до 25,5 процента.

Подозрительным выглядело то, что компании подавали заявки с одного IP-адреса, а при аккредитации на электронной торговой площадке они указали один и тот же контактный телефон.

Арбитражный суд Республики Татарстан согласился с доводами Татарстанского УФАС России об устном соглашении между компаниями. В итоге «Ларэн-Волга» и «Аксиома» привлечены к административной ответственности в виде штрафа в почти 900 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.