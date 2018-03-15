Госсовет заслушает отчет Правительства РТ за 2017 год 22 марта

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). 36-е заседание Государственного Совета Татарстана пятого созыва, на котором депутаты заслушают отчет Правительства республики за 2017 год, состоится 22 марта. Сегодня президиум парламента определился с датой проведения очередного заседания.

В этот день депутаты планируют рассмотреть 25 вопросов. «Важным вопросом повестки дня заседания, безусловно, станет рассмотрение отчета о деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан за 2017 год, внесенный Президентом РТ», – отметила секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина. Она сообщила, что докладчиком по этому вопросу выступит Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Также 22 марта депутатам представят доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РТ и соблюдении прав и законных интересов ребенка в Республике Татарстан в 2017 году. Заслушают парламентарии на заседании и информацию о деятельности Главного управления МЧС России по РТ.

Госсовет на 36-м заседании пятого созыва обсудит 12 республиканских проектов законов. Среди них – законопроекты о внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной гражданской службе Республики Татарстан»; о внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Республики Татарстан «Об участии граждан в охране общественного порядка в РТ» и о внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в РТ». Все три проекта закона подготовлены для рассмотрения в первом чтении.

Обсудят депутаты и образование населенного пункта – поселка Тарасово – на территории Мамадышского района.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, который провел заседание президиума, отметил, что сегодняшняя встреча проходит в преддверии важного события в жизни страны – выборов Президента РФ. Он подчеркнул, что в Татарстане проведена вся необходимая подготовительная работа к предстоящему 18 марта событию, республику посетили кандидаты в Президенты РФ или их представители. «Главная задача – успешно провести избирательную кампанию», – подчеркнул Фарид Мухаметшин и отметил, что депутаты ГС РТ готовы оказать всю необходимую помощь в подготовке и проведении выборов.