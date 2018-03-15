(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске двое безработных мужчин украли бытовку со стройки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Накануне около трех часов дня к сотрудникам группы задержания ОВО обратились очевидцы, которые заметили, как двое мужчин разбирают вагончик на стройплощадке неподалеку. Росвардейцы незамедлительно отреагировали на сообщение и отправились по указанному адресу.

На территории стройки были задержаны двое безработных мужчин – 47 и 40 лет. Злоумышленники полностью разобрали вагончик и собирались выносить части бытовки со стройки.

Ущерб, нанесенный строительной организации за порчу имущества, составил более 110 тысяч рублей.

Обоим задержанным предъявлено обвинение по статье УК «Кража».

