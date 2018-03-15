Фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук посвятил клип умершей жене

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук выложил на своем YouTube-канале новый клип на композицию «Когда ты была здесь», посвященную покойной жене Эльмире Бикбовой-Шевчук.

Женщина скончалась от рака в 1992 году, когда ей было всего 24 года, а Юрию Шевчуку – 34. Песня ее памяти впервые появилась в альбоме «ДДТ» «Иначе / P.S.» 2011 года. Режиссером видео стал Алексей Сай, который ранее уже работал с командой Шевчука.

В клипе «Когда ты была здесь» появляются кадры Санкт-Петербурга – стены, исписанные граффити, здания, переулки, комната. «Я дышал водой и огнем, когда ты была здесь», – проникновенно поет Юрий Шевчук.

В конце ролика появляются кадры из больничной палаты. Финальный аккорд завершает рисунок летящей девочки с воздушным шариком.