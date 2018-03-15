Зеленодольский завод им. Горького презентовал Минтрансу РТ проекты прогулочных судов

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Миндортрансе РТ прошло совещание, на котором рассмотрели техзадание на строительство прогулочных судов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Зеленодольский завод имени А. М. Горького и Зеленодольское проектно-конструкторское бюро презентовали проекты прогулочно-экскурсионных судов с пассажировместимостью 50, 150 и 250 человек. Суда предназначены для перевозки пассажиров и туристических групп по внутренним водным путям. На них есть прогулочные палубы, предусмотрена система кондиционирования и отопления пассажирского салона. Суда также оборудованы аудиогидом для проведения экскурсий на пяти языках.

На совещании разработчикам техзадания рекомендовали его доработать. В частности, по вариантам обустройства судов, увеличению скоростных характеристик, стоимости.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин также регулярно подчеркивает необходимость работы над развитием речных перевозок. В частности, глава государства призвал к реконструкции российского речного флота и стимулированию данного сегмента перевозок», – говорится в сообщении министерства.