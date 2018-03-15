В трех районах Казани отключат электричество

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Завтра по нескольким адресам Авиастроительного, Приволжского и Советского районов Казани временно отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об отдельных домах в Авиастроительном районе. С девяти утра и до пяти вечера света не будет по адресам: ул. Астраханская, 60 – 66; Беломорская, 25 – 35; Верещагина, 2 – 14, 3 – 13; Годовикова, Донецкая, 3, 21а; Карагандинская, 10, 16; ул. Академика Павлова, 6, 6а, 8, 10; Тамбовская. Отключение также произойдет в частных домах по ул. Циолковского, ул. Чайковского, 19.

На час дольше, с девяти утра до шести вечера, света не будет у некоторых жителей Советского района. Под отключение попали дома поселков Кульсеитово, Константиновка (по ул. Бирюсовая, 1а; 1б; 1в; ул. Привольная, 1г, 2 – 6; ул. Советская, 65 – 81).

Света не будет в Приволжском районе в поселках Отары и Восточном. С 8.30 до 17.00 отключение электроэнергии произойдет по адресам: ул. Акчулпан, Вязовая, Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Милосердия, Механиков, Наставников, Нурлы, Озерная, Правды, Приволжская, Строителей, Таулы, Тихвинская, Центральная.

Отключение света связано с плановыми ремонтными работами.