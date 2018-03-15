Что изменится в закупках организаций с государственным участием

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). 14 марта в ГУП РТ «Центр развития закупок РТ» прошел семинар-совещание с заказчиками Республики Татарстан на тему «Закупки по 223-ФЗ в 2018 году: изменения, особенности, эффективные практики».

В 2018 году в силу вступают существенные изменения в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (закон регулирует закупки организаций, с долей участия государства более 50 процентов).

Генеральный директор ГУП РТ «Центр развития закупок РТ» Н. М. Володина вначале мероприятия обозначила, что сфера регулирования государственных закупок и закупок организаций с долей участия государства более 50 процентов подвержена частым изменениям и требует от заказчиков и участников закупок быстрой реакции, а в случае с последними изменениями глубокого анализа и серьезной подготовки.

Разобраться со всеми изменениями республиканским заказчикам, работающим по 223-ФЗ, помогли ведущие эксперты в сфере закупок.

Одним из ключевых спикеров семинара-совещания стал руководитель направления электронных закупок ПАО «Россети», председатель оргкомитета «Национальный рейтинг прозрачности закупок» В. В. Симоненко.

Виктор Викторович рассказал об изменениях в законе, тенденциях в этой сфере, поделился опытом эффективной организации закупочной деятельности в компании.

Начальник отдела контроля закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан А. А. Яфизов рассказал о новом порядке обжалования закупок и об административной практике в сфере применения 223-ФЗ.

Формат семинара – совещание – предоставил возможность представителям ведущих республиканских компаний, в частности, ОЭЗ «Алабуга», ООО «КАМАЗ-Энерго», ОЭЗ «Иннополис», АО «Международный аэропорт “Казань”», ПАО «Таттелеком», АО «Сетевая компания» и др., получить новые знания, увидеть новые возможности для решения привычных задач, обменяться опытом, задавать сложные вопросы и получать ответы, выстроить профессиональный диалог для дальнейшего взаимодействия.

Список организаций – участников семинара:

АО «Татагролизинг»

ГАОУ ДПО «Институт развития образования РТ»

ООО «Индустриальный парк “Химград”»

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Алабуга”»

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

ООО «КАМАЗ-Энерго»

ООО «ЭнергоИнжиниринг»

ООО «Смежная сетевая компания “Интеграция”»

АО «Казэнерго»

АО «Особая экономическая зона “Иннополис”»

ГУП РТ «Центр информационных технологий Республики Татарстан»

ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

АНО «Исполнительная дирекция XXVII всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани»

АО «Международный аэропорт “Казань”»

ОАО «Геополис»

ГАУ Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”»

ПАО «Таттелеком»

АО «Сетевая компания»