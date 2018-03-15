Опасные предприятия не остановят работу на время ЧМ-2018

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Российские производства, использующие опасные вещества, смогут продолжить работу во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, пишет «Коммерсантъ».

Предприятия ссылаются на неточные формулировки нормативов Ростехнадзора, невозможность приостановить работу по технологическим и экономическим причинам и обещают ввести дополнительные меры безопасности.

Так, останавливать производство не планируют в «Сибуре», «Газпром энергохолдинге», «Росэнергоатоме», в «Ростсельмаше», а также на химпредприятиях в Дзержинске и других.

Ранее Ростехнадзор ввел порядок проверки и остановки производств. Также федеральная служба огласила широкий список опасных веществ, при работе с которыми предприятия могут быть временно закрыты. Среди них опасные химические, биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.

Однако Российский союз промышленников и предпринимателей сообщал в Правительство, что нормы по опасности подробно не регламентированы и под приостановку рискуют попасть все опасные промышленные объекты 1 — 4-й категорий.