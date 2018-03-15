В 2018 году в Казани откроют новый зооботсад и станцию метро «Дубравная»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Уже завтра, 16 марта, после капремонта в Казани откроется цирк, а в конце текущего года — обновленный зооботсад, получивший название «Река Замбези». Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает портал мэрии.

Зоопарк стал масштабным проектом, который потребовал много времени, в том числе на транспортировку и адаптацию экзотических животных, отметил Ильсур Метшин.

Кроме того, по его словам, в 2018 году завершатся строительство новой станции метро «Дубравная» и благоустройство территории около центра семьи «Казан», а также рекультивация Самосыровской свалки. Откроются футбольное поле на стадионе «Локомотив» и набережная озера Кабан от театра им. Г. Камала до фитнес-центра. Будут продолжены работы по реабилитации озера Лебяжье и по реконструкции парка «Черное озеро».

Мэр Казани рассказал и о перспективных работах. Например, на будущий год запланирован ремонт ДК им. Саид-Галиева: из бюджета РТ уже выделены средства на его проектирование. «Радует, что мы можем сделать ремонт старых объектов, которые давно этого ждут. Мы открыли после реконструкции ДК им. Ленина и ДК им. Урицкого, которым по 60 лет и которые не видели ремонта со дня основания», — сказал Ильсур Метшин, добавив, что в текущем году отремонтируют культурные центры «Сайдаш» и «Чулпан».