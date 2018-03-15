(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Альметьевске мужчина выпал из окна высотки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о лежащем на козырьке дома мужчине пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня около шести часов утра. Очевидцы сообщили, что мужчина не подает признаков жизни.

Прибывшие к месту ЧП спасатели обнаружили на подъездном козырьке дома №94б по улице Герцена тело мужчины, из головы которого шла кровь.

Дождавшись представителей полиции, сотрудники МЧС вынесли пострадавшего в подъезд. К сожалению, к моменту прибытия спасателей мужчина был уже мертв.

Причины случившегося предстоит установить.

