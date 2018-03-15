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Экономика и финансы, Общество

Два предприятия Казани погасили задолженность по зарплате в 1,2 млн рублей

15 марта 2018, 10:54

Выплаты получили 111 работников ООО «Технопромхимстрой» и ООО «Медведь».
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Два предприятия Казани погасили задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками на более 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников заработанные деньги получили 26 работников ООО «Технопромхимстрой» и 85 работников ООО «Медведь».

Комиссия продолжает работу с предприятиями-должниками, отметили в министерстве.


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