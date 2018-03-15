Меладзе и Крид станут хедлайнерами концерта в день выборов на «Казань-Арене»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). На концерт в день выборов Президента РФ, 18 марта, в Казань пригласили популярных российских исполнителей Валерия Меладзе и Егора Крида. Об этом на деловом понедельнике в мэрии заявил руководитель аппарата исполкома Евгений Варакин.

Праздник для проголосовавших граждан пройдет с 17.00 до 22.00 на территории «Казань-Арены». На одной сцене с Меладзе и Кридом споют Салават, Элвин Грей и рок-группы Татарстана.

Ожидается более 50 тысяч посетителей. Свободный проход на концерт будет организован для обладателей браслетов «Я проголосовал», которые граждане смогут получить на избирательных участках.