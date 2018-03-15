Все новости Татарстан Россия

Общество

Меладзе и Крид станут хедлайнерами концерта в день выборов на «Казань-Арене»

15 марта 2018, 10:44 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Меладзе и Крид станут хедлайнерами концерта в день выборов на «Казань-Арене» Вместе с российскими звездами перед жителями и гостями столицы РТ споют Элвин Грей и Салават.
В день выборов на «Казань-Арене» выступят Валерий Меладзе и Егор Крид
На стадионе Kazan-Arena пройдет эксперт-класс по продвижению единоборств
Яндекс.Новости о Татарстане за 26 октября. Часть 1
Андрей Козловский презентовал в Казани свой новый альбом
Из разобранных деталей нового "Фокуса" сыграли концерт

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). На концерт в день выборов Президента РФ, 18 марта, в Казань пригласили популярных российских исполнителей Валерия Меладзе и Егора Крида. Об этом на деловом понедельнике в мэрии заявил руководитель аппарата исполкома Евгений Варакин.

Праздник для проголосовавших граждан пройдет с 17.00 до 22.00 на территории «Казань-Арены». На одной сцене с Меладзе и Кридом споют Салават, Элвин Грей и рок-группы Татарстана.

Ожидается более 50 тысяч посетителей. Свободный проход на концерт будет организован для обладателей браслетов «Я проголосовал», которые граждане смогут получить на избирательных участках.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter