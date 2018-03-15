(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах задержан волонтер штаба Ксении Собчак, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на главу татарстанского штаба Эльзу Нисанбекову.

По сообщениям СМИ, вечером в среду, 14 марта, волонтер подал заявление в УИК о назначении его членом комиссии с правом совещательного голоса. Вечером этого же дня к нему домой пришли сотрудники полиции, которые отвезли мужчину в отдел.

Задержанному было предъявлено обвинение по статье административного кодекса РФ «Вмешательство в осуществление полномочий избирательной комиссии».

В штабе Ксении Собчак пока не располагают данными о причинах ареста волонтера.

