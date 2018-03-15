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Экономика и финансы

В кабины новых «КАМАЗов» начали устанавливать российские детали

15 марта 2018, 11:36

Автокомпоненты нижегородского производства не уступают немецким аналогам, а по себестоимости ниже почти на 40 процентов.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). На конвейере «КАМАЗа» приступили к установке в кабины нового модельного ряда автомобилей автокомпонентов российского производства, сообщает пресс-служба автозавода.

Компания «Автокомпонент» поставляет на «КАМАЗ» надоконную полку, при изготовлении которой используется немецкая технология «Напыляемая кожа». С ее помощью изготавливаются детали автоинтерьера ведущих мировых производителей. По качеству российский автокомпонент не уступает немецкому аналогу, а его себестоимость ниже почти на 40 процентов.

«КАМАЗ» намерен собрать свыше 10 тыс. автомобилей перспективного модельного ряда. Более 7000 будут укомплектованы автокомпонентами нижегородского производства. В будущем автогигант хочет заменить зарубежные кожухи для автономного отопителя, солнцезащитные козырьки и надоконные полки на отечественные аналоги.


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