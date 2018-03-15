В Татарстане более тысячи мостов подготовлены к паводку

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Татарстане проводится очистка искусственных сооружений и водопропускных труб от снега, льда и грязи. Полностью подготовлены к предстоящему паводку 1010 мостов из 1045. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Из 11 тыс. 708 труб, находящихся на балансе «Главтатдортранса», более 800 уже очищены и готовы к пропуску весенних талых вод. «Приоритетом при выполнении работ по очистке водопропускных труб являются места, где существует риск затопления, по данным прошлых лет», – отмечается в сообщении министерства.

В муниципальных районах рекомендовано провести противопаводковые мероприятия на опасных участках. В частности, необходимо организовать обследование искусственных сооружений и провести расчистку русел рек от заторов.

Противопаводковые работы планируется завершить до 1 апреля.