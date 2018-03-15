(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Тайланде по запросу Интерпола задержали разыскиваемого жителя Набережных Челнов, сообщает газета «Челнинские известия».

По предварительной версии, 36-летний Сергей Порамонов скрылся на острове Пхукет после того, как на родине, в Набережных Челнах, на него завели уголовное дело за организацию нелегального игорного бизнеса.

Как сообщает СМИ, Порамонов – единственный оставшийся на свободе фигурант громкого дела. Остальные участники преступного сообщества арестованы и привлечены к ответственности.

В ближайшее время мужчину депортируют в Россию.

