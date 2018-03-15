ЦБ ввел временную администрацию в банках «Траст» и «Рост банк»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня Центробанк России санирует банки «Траст» и «Рост банк», сообщает ИА «Прайм» со ссылкой на сообщение регулятора.

«Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО “Национальный банк „Траст“” NBTR. В рамках реализации плана участия Банка России на ООО “УК ФКБС” с 15 марта 2018 года возложены функции временной администрации по управлению ПАО “Банк „Траст“”», – цитирует агентство сообщение Центробанка.

Аналогичные меры регулятор применил в отношении «Рост банка».

В Центробанке уверены, что принятые меры обеспечат бесперебойную деятельность банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

«Траст» и «Рост банк» входят в группы уже санируемых через ФКБС банка «ФК Открытие» и «Бинбанка» соответственно.