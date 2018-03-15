КАМАЗ в 2,5 раза увеличил прибыль в 2017 году

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). За 2017 год показатели чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» улучшились в 2,5 раза и дошли до отметки свыше 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Выручка автогиганта в прошлом году достигла 145,2 млрд рублей, что на 20 процентов больше, чем в 2016 году. Компанией реализовано порядка 38 тысяч грузовых автомобилей: КАМАЗ улучшил этот показатель более чем на 10 процентов. Реализация запасных частей выросла на 17 процентов, а прицепной техники — почти на 40 процентов.

В 2017 году компания укрепила свои позиции на российском рынке тяжелых грузовиков. Этого удалось достичь за счет увеличения спроса на автомобили нового модельного ряда, развития услуг финансового сервиса, участия в государственных программах. Выполнен крупный контракт на поставку автомобилей на Кубу. КАМАЗ также увеличил продажи в страны Юго-Восточной Азии и восстановил свои позиции на рынке Казахстана.

Прибыль от продаж автогиганта достигла почти 6,8 млрд рублей, то есть показатели 2016 года превышены более чем в четыре раза. Общая величина активов ПАО «КАМАЗ» к концу 2017 года увеличилась более чем на 13 млрд рублей и составила 148 млрд рублей. Чистые активы компании выросли более чем на 2 млрд рублей и составили 45,5 млрд рублей.