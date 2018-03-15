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Лобовое столкновение двух фур на трассе «Иртыш» унесло жизни двух человек

15 марта 2018, 09:27 , Фото: vk.com/regik55

Лобовое столкновение двух фур на трассе «Иртыш» унесло жизни двух человек Авария произошла поздно ночью на 1130-м километре трассы Омск – Новосибирск.

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Лобовое столкновение двух фур на трассе «Иртыш» унесло жизни двух человек, сообщает газета «Комсомольская правда».

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Сегодня около часа ночи на 1130-м километре трассы Омск – Новосибирск произошло столкновения двух грузовиков.

По невыясненным пока причинам, 53-летний водитель большегруза «Скания» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с фурой «Мерседес» под управлением 45-летнего мужчины.

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В результате аварии оба водителя грузовиков погибли на месте.
 


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