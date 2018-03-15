(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Лобовое столкновение двух фур на трассе «Иртыш» унесло жизни двух человек, сообщает газета «Комсомольская правда».

Сегодня около часа ночи на 1130-м километре трассы Омск – Новосибирск произошло столкновения двух грузовиков.

По невыясненным пока причинам, 53-летний водитель большегруза «Скания» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с фурой «Мерседес» под управлением 45-летнего мужчины.

В результате аварии оба водителя грузовиков погибли на месте.

