Камиль Самигуллин начнет цикл лекций в КФУ

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин открывает цикл лекций в Казанском федеральном университете, сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Лекции будут проходить в Ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Посвящены они будут теме исламского интеллектуального наследия и умме (религиозная община) Татарстана. Первая лекция состоится 16 марта: религиозный деятель намерен рассказать о духовном наследии имама Раббани.

В пресс-службе уточнили, что лекции будут проходить в течение года и состоять из трех модулей. В выступлениях особое внимание будет уделено вкладу татарских ученых в богословскую мысль ислама.

Лекции будут проходить вечерами по пятницам. Для участия в них необходимо пройти онлайн-регистрацию.