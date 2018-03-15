Попавшие под санкции США и ЕС не смогут участвовать в ICO Telegram

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Лицам, попавшим под санкции США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, запретили участвовать в любых раундах закрытого ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на стандартную форму договора о покупке Gram между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором.

ICO (initial coin offering) — первичное размещение монет криптовалюты или токенов, которые дают их владельцам определенные права. Ограничения касаются ближайших родственников лиц, включенных в санкционные списки: детей, супругов, родителей, родных братьев и сестер. Гражданин, являющийся резидентом или проживающий на территории, в отношении которой распространены санкции, также не может участвовать в ICO. В договоре говорится, что речь идет о гражданах Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Согласно документу, потенциальные инвесторы TON должны пройти процедуру KYC (know your customer — англ. «знай своего клиента»). Она необходима для установления личности клиентов и защиты от криминальной деятельности. В рамках KYC физическое лицо предоставляет ряд документов: нотариально заверенную копию паспорта, подтверждение места жительства, рекомендацию из банка и др.