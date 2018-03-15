Новый Генконсул Турции в Казани и муфтий РТ наметили пути сотрудничества

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Новый Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган и муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин обсудили направления совместной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Обсуждение будущих совместных проектов прошло на встрече председателя Духовного управления мусульман с дипломатом.

Генконсул в ходе визита в муфтият ознакомился с историей развития ислама в республике, основными направлениями деятельности ДУМ РТ, религиозной ситуацией в регионе и творчеством выдающихся татарских богословов.

Глава ДУМ РТ проинформировал гостя о роли татар и Казани в современном исламском мире, о проектах, расширяющих мусульманскую инфраструктуру, и о взаимодействии муфтията с турецкими институтами по развитию культурных и духовно-просветительских связей, реализации социальных проектов, а также привлечению благотворительной помощи.