Жириновский отреагировал на слезы Собчак

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты РФ Владимир Жириновский отреагировал на поведение другого кандидата на высший пост в государстве – Ксении Собчак, которая в ходе телевизионных дебатов расплакалась из-за его реплик.

Лидер ЛДПР написал в своем Telegram-канале, что «политика – это тяжелая работа, это жесткие споры, иногда крик, риск и даже опасность», так как она является борьбой оппонентов за власть.

По мнению Жириновского, политику необходимо быть готовым принимать жесткие и даже жестокие решения. В качестве слабых государственных деятелей он упомянул Николая II и Михаила Горбачева, противопоставив им «тиранов», которые якобы привели страну к величию.

В связи в этим ветеран отечественной политики заметил, что если начинающий политический деятель «не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру». В таком случае роль журналиста или ведущего шоу подходит ему больше, добавил Жириновский, намекая на прошлое Собчак.