(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В страшной аварии под Курском погибли четыре человека, сообщает ТАСС.

В среду вечером, 14 марта, в Золотухинском районе Курской области произошло лобовое столкновение автомобиля «Лада Приора» и микроавтобуса «ГАЗель». В результате аварии погибли четыре человека. Водитель микроавтобуса и пассажирка легковушки были доставлены в больницу.

По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.



