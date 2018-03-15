Центробанк будет продавать финансовые продукты на единой площадке

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Банк России намерен продавать финансовые услуги на единой площадке – так называемом маркетплейсе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.

Ожидается, что площадка для продажи финансовых продуктов заработает до конца текущего года. В рамках первого этапа клиенты получат возможность открывать вклады, оформлять ОСАГО и покупать как государственные, так и корпоративные облигации.

Представитель регулятора отметил, что таких маркетплейсов может появиться несколько, если со стороны рынка будет соответствующий запрос.

Новый проект должен максимально упростить процесс управления личными финансами. По словам Швецова, чтобы открыть вклад, не придется идти в офис.

В расширенной версии планируется запустить роботизированного помощника. В его функции будет входить анализ пользовательских данных клиента, сравнение имеющихся в базе предложения банков и предложение наиболее подходящих вариантов решения.

Недобросовестные организации не будут иметь возможности для злоупотреблений, поскольку проект будет реализовываться под контролем Центробанка. Кроме того, регулятор будет в режиме реального времени видеть каждую транзакцию.

«По срокам запуска системы в промышленную эксплуатацию – есть планы запустить ее до конца года, но мы еще не прошли ряд ключевых развилок, от которых будут в конечном итоге зависеть сроки запуска первой боевой версии», – приводит агентство слова директора департамента развития финансовых рынков ЦБ Елены Чайковской.

Регулятор приступил к работе над маркетплейсом в декабре 2017 года. В проектную группу вошли Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий, банки «Ак Барс», «Центр-инвест», «Зенит», Совкомбанк и Росбанк. Банки.ру и БКС должны стать «витринами», где клиенты смогут покупать финансовые услуги.