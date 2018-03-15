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МИД Украины намерен разорвать договор о дружбе с Россией

15 марта 2018, 08:40

Украина планирует отказаться от участия в структурах СНГ.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел Украины предложило Президенту страны Петру Порошенко отказаться от членства в Содружестве Независимых Государств и разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Об этом на своей странице в Facebook’е сообщила депутат Верховной Рады Светлана Залищук. По ее словам, о соответствующих инициативах на заседании парламентского Комитета по иностранных делам рассказал сам глава украинского МИД Павел Климкин.

При этом в ответ на вопрос о том, когда могут быть приняты решения о выходе из структур СНГ и денонсации договора с РФ, глава внешнеполитического ведомства пояснил, что это прерогатива главы государства. 


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