МИД Украины намерен разорвать договор о дружбе с Россией

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел Украины предложило Президенту страны Петру Порошенко отказаться от членства в Содружестве Независимых Государств и разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Об этом на своей странице в Facebook’е сообщила депутат Верховной Рады Светлана Залищук. По ее словам, о соответствующих инициативах на заседании парламентского Комитета по иностранных делам рассказал сам глава украинского МИД Павел Климкин.

При этом в ответ на вопрос о том, когда могут быть приняты решения о выходе из структур СНГ и денонсации договора с РФ, глава внешнеполитического ведомства пояснил, что это прерогатива главы государства.