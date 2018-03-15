(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Под Рязанью мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции, сообщает Интерфакс.

Жители деревни Залесное-Чулково Кораблинского района Рязанской области сообщили в полицию, что их сосед в состоянии алкогольного опьянения ходит по двору с охотничьим ружьем и палит в воздух.

К месту ЧП выдвинулись полицейские и бойцы СОБР отдела Росгвардии. Приехав к дому предполагаемого дебошира сотрудники полиции обнаружили, что мужчина заперся в доме.

Участковый попытался выйти со стрелком на связь, но тот стал стрелять в сторону бойцов. Сотрудники Росгвардии открыли ответный огонь и ликвидировали мужчину.

Застреленным оказался 55-летний неоднократно судимый мужчина. В доме было обнаружено охотничье ружье и десять патронов.

