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Происшествия

Под Рязанью мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции

15 марта 2018, 08:43

Пьяный мужчина ходил по двору своего дома с охотничьим ружьем и стрелял в воздух.

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Под Рязанью мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции, сообщает Интерфакс.

Жители деревни Залесное-Чулково Кораблинского района Рязанской области сообщили в полицию, что их сосед в состоянии алкогольного опьянения ходит по двору с охотничьим ружьем и палит в воздух.

К месту ЧП выдвинулись полицейские и бойцы СОБР отдела Росгвардии. Приехав к дому предполагаемого дебошира сотрудники полиции обнаружили, что мужчина заперся в доме.

Участковый попытался выйти со стрелком на связь, но тот стал стрелять в сторону бойцов. Сотрудники Росгвардии открыли ответный огонь и ликвидировали мужчину.

Застреленным оказался 55-летний неоднократно судимый мужчина. В доме было обнаружено охотничье ружье и десять патронов.
 


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